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Безкоштовні платіжні картки
можуть зникнути в Україні

Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 00:01

  Амвросий написав:
  lauder7 написав:Когда сейчас за весь этот праздник платит ритейл ~1.5-3.0% (и возможно даже больше) от транзакции и включает все в стоимось продукта это ок?


отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.


А кто говорил, что надо снижать цены?
Пусть бизнес заберет эти проценты себе.
А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению.
Это проблема?
Снижение цены это все, что Вас важно?
lauder7
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 00:03

  Faceless написав:
  lauder7 написав:Когда сейчас за весь этот праздник платит ритейл ~1.5-3.0% (и возможно даже больше) от транзакции и включает все в стоимось продукта это ок?

Цены обратно они не снизят, хоть 0% сделай, не переживайте


Я как раз не переживаю.
А у Вас с этим проблемы?
lauder7
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 00:06

  moveton написав:
  lauder7 написав:На самом деле вопрос назрел давно.

Так и болтают давно. Много лет говорили, что снизить никак невозможно потому, что почти вся комиссия идёт нехорошим Visa и Mastercard. Нужно вводить национальную платёжную систему и в ней уже будет дёшево. Ввели, чё. НСМЭП скоро 18 лет стукнет. Как по моим знакомым, так подавляющее большинство про неё даже не знает. И дешёвость у неё самобытная: если кто в интернете такие карты и принимает, то норовит предупредить, что таким способом заплатить будет на пару процентов дороже, чем жадной визой.

Потом из каждого утюга начали вещать, что продавца крайне выгодно поддерживать оплату через QR-код. Типа, тогда всё через СЭП, а она почти бесплатная. Вот только открываешь раздел для продавцов на сайте Привата и читаешь: "Комиссия 2,75% по всем картам".

Короче, место проклятое.


Про "место" может и соглашусь ;)
Но при чем здесь ПРО́СТІР (НСМЕП)?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 00:09

  Вкладчик1234 написав:
  lauder7 написав:Почитал проекты законов.
Реальнее выглядит 4178-1.
Там поэтапное раз в год снижение максимальной величины эквайринга до 1.8% - 1.6% - 1.4%.
На самом деле вопрос назрел давно.
Это сделано и делается во многих странах в интересах бизнеса. Особенно работающего онлайн. Для снижения накладных расходов по приему платежей и расширению сферы cashless платежей.
.
Сравниваем.
В Европе интерчейндж сейчас 0.2-0.3%. Был в среднем 0.4-0.6%.
В США сейчас от 0.05% для крупных банков.
В Украине в среднем 1.0-1.5%. А эквайринг 2%.
.
Но это чудо-статья о несчасных банках и перманентно страдающих обывателях.
.
Все факты и фантазии в кучу. "Никаких кешбэков", "полная остановка нормального бизнеса", "карта может стоить от 100 грн", '' платное обслуживание карт", "эквайринг 0,5-1,4%". Какой ужас! Как с этим жить? Шары не будет? Серьезно?
.
Когда сейчас за весь этот праздник платит ритейл ~1.5-3.0% (и возможно даже больше) от транзакции и включает все в стоимось продукта это ок? При этом банки могут ставить разный процент эквайринга в зависимости от вида бизнеса. И публично этот процент не афишировать.
.
По-моему приоритетом должны стоять интересы обычного бизнеса, а не банков.

Допустим завтра сделали эквайринг 0%, вместо 2%
Бузинес снизит цены на 2% ?


Я бы не снижал.
У Вас это болит?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 00:17

  lauder7 написав:
  moveton написав:
  lauder7 написав:На самом деле вопрос назрел давно.

Так и болтают давно. Много лет говорили, что снизить никак невозможно потому, что почти вся комиссия идёт нехорошим Visa и Mastercard. Нужно вводить национальную платёжную систему и в ней уже будет дёшево. Ввели, чё. НСМЭП скоро 18 лет стукнет. Как по моим знакомым, так подавляющее большинство про неё даже не знает. И дешёвость у неё самобытная: если кто в интернете такие карты и принимает, то норовит предупредить, что таким способом заплатить будет на пару процентов дороже, чем жадной визой.

Потом из каждого утюга начали вещать, что продавца крайне выгодно поддерживать оплату через QR-код. Типа, тогда всё через СЭП, а она почти бесплатная. Вот только открываешь раздел для продавцов на сайте Привата и читаешь: "Комиссия 2,75% по всем картам".

Короче, место проклятое.


Про "место" может и соглашусь ;)
Но при чем здесь ПРО́СТІР (НСМЕП)?

Не понял почему возник вопрос, но ответ выделил жирным в цитате выше.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 00:20

  lauder7 написав:
  Амвросий написав:
  lauder7 написав:Когда сейчас за весь этот праздник платит ритейл ~1.5-3.0% (и возможно даже больше) от транзакции и включает все в стоимось продукта это ок?


отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.


А кто говорил, что надо снижать цены?
Пусть бизнес заберет эти проценты себе.
А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению.
Это проблема?
Снижение цены это все, что Вас важно?

А в чём тогда смысл для покупателя?
Я даже не говорю "выгода"

Лишиться кешбеков, бесплатных карт, грейсов, рассрочек, но получить комиссии, "обслуживания" и т.д., ради того, чтобы продавец заработал на 1-2% больше?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 00:33

Re: Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

lauder7 написав:
  Амвросий написав:
  lauder7 написав:Когда сейчас за весь этот праздник платит ритейл ~1.5-3.0% (и возможно даже больше) от транзакции и включает все в стоимось продукта это ок?


отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.


А кто говорил, что надо снижать цены?
Пусть бизнес заберет эти проценты себе.
А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению.
Это проблема?
Снижение цены это все, что Вас важно?
Без кешбека это означает подорожание для покупателя
Итого, вся затея просто увеличит расходы покупателей, увеличит доход бизнеса и уменьшит доходы банков.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 04:40

  lauder7 написав:Сравниваем.
В Европе интерчейндж сейчас 0.2-0.3%. Был в среднем 0.4-0.6%.
В США сейчас от 0.05% для крупных банков.
В Украине в среднем 1.0-1.5%. А эквайринг 2%.

Термины бы определить. А то нагуглил тут: "Interchange is a fee the store, or “merchant”, pays every time you swipe your card". И ХЗ что ж такое тогда "эквайринг" и почему он больше.

Мне кажется, что простой народ больше интересует эта самая fee с продавца. Банк, утверждающий, что он пятый по величине в США (достаточно крупный?):
2.65% & $0.19 card-swipe transactions
3.5% & $0.19 key-entered transactions
Плюс ещё арендная плата за терминал. Даже, если терминал - это приложение в смартфоне. Что-то не сказать, чтобы в Украине было дороже. А если в Украине платёжные системы ещё и больше берут (а берут?), то вполне можно поверить, что не очень-то украинские банки жируют.
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