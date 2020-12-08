Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

Додано: Суб 12 гру, 2020 19:03

moveton написав: lauder7 написав: Сравниваем.

В Европе интерчейндж сейчас 0.2-0.3%. Был в среднем 0.4-0.6%.

В США сейчас от 0.05% для крупных банков.

В Украине в среднем 1.0-1.5%. А эквайринг 2%. Сравниваем.В Европе интерчейндж сейчас 0.2-0.3%. Был в среднем 0.4-0.6%.В США сейчас от 0.05% для крупных банков.В Украине в среднем 1.0-1.5%. А эквайринг 2%.

Термины бы определить. А то нагуглил тут : "Interchange is a fee the store, or “merchant”, pays every time you swipe your card". И ХЗ что ж такое тогда "эквайринг" и почему он больше.



Мне кажется, что простой народ больше интересует эта самая fee с продавца. Банк, утверждающий, что он пятый по величине в США (достаточно крупный?):

2.65% & $0.19 card-swipe transactions

3.5% & $0.19 key-entered transactions

Плюс ещё арендная плата за терминал. Даже, если терминал - это приложение в смартфоне. Что-то не сказать, чтобы в Украине было дороже. А если в Украине платёжные системы ещё и больше берут (а берут?), то вполне можно поверить, что не очень-то украинские банки жируют. Термины бы определить. А то: "Interchange is a fee the store, or “merchant”, pays every time you swipe your card". И ХЗ что ж такое тогда "эквайринг" и почему он больше.Мне кажется, что простой народ больше интересует эта самая fee с продавца.(достаточно крупный?):2.65% & $0.19 card-swipe transactions3.5% & $0.19 key-entered transactionsПлюс ещё арендная плата за терминал. Даже, если терминал - это приложение в смартфоне. Что-то не сказать, чтобы в Украине было дороже. А если в Украине платёжные системы ещё и больше берут (а берут?), то вполне можно поверить, что не очень-то украинские банки жируют.

Ну нагуглить можно разное. Реальность от этого не измениться.Комиссия за интерчейндж и комиссия за эквайринг это не одно и тоже.Первое входит в состав второго. Wikipedia (желательно англоязычная), например, Вам в помощь.Что интересует "простой народ" известно и так. Эти мечты, к сожалению и к счастью, не осуществятся. У меня есть убеждение, что обсуждать эту тему нужно, если участник имеет хотя бы базовое понимание финансов и того как работают системы. Либо способен к самообразованию, в этом вопросе.Ваш пример с американским U.S. Bank не раскрывает ситуацию там. По ссылке вообще не идет речь о комиссии за интерчейндж (естественно), а только о комиссии за эквайринг для оффлайн торговли.Вот более полный пример:Вообще, пример США в этом вопросе плохо применим к нашей ситуации. Там эта тема намного разнообразнее, сложнее и запутаннее, чем в других странах. Как вообщем-то и с другими темами. Нам же ближе ситуация в Европе.Украинские банки "не жируют", если их сравнивать с крупными иностранными банками. А вот сравнивая их с торговым бизнесом все по-другому. Речь идет о балансе интересов. Если бизнес, к примеру, торгует дорогим низкомаржинальным продуктом, то большую часть его маржи съест банк при расчете покупателя банковской картой. И даже может оказаться, что комиссия банка превысит эту маржу.