Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

Додано: П'ят 11 гру, 2020 04:40

lauder7 написав: Сравниваем.

В Украине в среднем 1.0-1.5%. А эквайринг 2%. Сравниваем.В Европе интерчейндж сейчас 0.2-0.3%. Был в среднем 0.4-0.6%.В США сейчас от 0.05% для крупных банков.В Украине в среднем 1.0-1.5%. А эквайринг 2%.

Термины бы определить. А то: "Interchange is a fee the store, or “merchant”, pays every time you swipe your card". И ХЗ что ж такое тогда "эквайринг" и почему он больше.Мне кажется, что простой народ больше интересует эта самая fee с продавца.(достаточно крупный?):2.65% & $0.19 card-swipe transactions3.5% & $0.19 key-entered transactionsПлюс ещё арендная плата за терминал. Даже, если терминал - это приложение в смартфоне. Что-то не сказать, чтобы в Украине было дороже. А если в Украине платёжные системы ещё и больше берут (а берут?), то вполне можно поверить, что не очень-то украинские банки жируют.