Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
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lauder7 написав:Когда сейчас за весь этот праздник платит ритейл ~1.5-3.0% (и возможно даже больше) от транзакции и включает все в стоимось продукта это ок?
отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.
А кто говорил, что надо снижать цены? Пусть бизнес заберет эти проценты себе. А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению. Это проблема? Снижение цены это все, что Вас важно?
lauder7 написав:На самом деле вопрос назрел давно.
Так и болтают давно. Много лет говорили, что снизить никак невозможно потому, что почти вся комиссия идёт нехорошим Visa и Mastercard. Нужно вводить национальную платёжную систему и в ней уже будет дёшево. Ввели, чё. НСМЭП скоро 18 лет стукнет. Как по моим знакомым, так подавляющее большинство про неё даже не знает. И дешёвость у неё самобытная: если кто в интернете такие карты и принимает, то норовит предупредить, что таким способом заплатить будет на пару процентов дороже, чем жадной визой.
Потом из каждого утюга начали вещать, что продавца крайне выгодно поддерживать оплату через QR-код. Типа, тогда всё через СЭП, а она почти бесплатная. Вот только открываешь раздел для продавцов на сайте Привата и читаешь: "Комиссия 2,75% по всем картам".
Короче, место проклятое.
Про "место" может и соглашусь Но при чем здесь ПРО́СТІР (НСМЕП)?
lauder7 написав:Почитал проекты законов. Реальнее выглядит 4178-1. Там поэтапное раз в год снижение максимальной величины эквайринга до 1.8% - 1.6% - 1.4%. На самом деле вопрос назрел давно. Это сделано и делается во многих странах в интересах бизнеса. Особенно работающего онлайн. Для снижения накладных расходов по приему платежей и расширению сферы cashless платежей. . Сравниваем. В Европе интерчейндж сейчас 0.2-0.3%. Был в среднем 0.4-0.6%. В США сейчас от 0.05% для крупных банков. В Украине в среднем 1.0-1.5%. А эквайринг 2%. . Но это чудо-статья о несчасных банках и перманентно страдающих обывателях. . Все факты и фантазии в кучу. "Никаких кешбэков", "полная остановка нормального бизнеса", "карта может стоить от 100 грн", '' платное обслуживание карт", "эквайринг 0,5-1,4%". Какой ужас! Как с этим жить? Шары не будет? Серьезно? . Когда сейчас за весь этот праздник платит ритейл ~1.5-3.0% (и возможно даже больше) от транзакции и включает все в стоимось продукта это ок? При этом банки могут ставить разный процент эквайринга в зависимости от вида бизнеса. И публично этот процент не афишировать. . По-моему приоритетом должны стоять интересы обычного бизнеса, а не банков.
Допустим завтра сделали эквайринг 0%, вместо 2% Бузинес снизит цены на 2% ?
lauder7 написав:На самом деле вопрос назрел давно.
Так и болтают давно. Много лет говорили, что снизить никак невозможно потому, что почти вся комиссия идёт нехорошим Visa и Mastercard. Нужно вводить национальную платёжную систему и в ней уже будет дёшево. Ввели, чё. НСМЭП скоро 18 лет стукнет. Как по моим знакомым, так подавляющее большинство про неё даже не знает. И дешёвость у неё самобытная: если кто в интернете такие карты и принимает, то норовит предупредить, что таким способом заплатить будет на пару процентов дороже, чем жадной визой.
Потом из каждого утюга начали вещать, что продавца крайне выгодно поддерживать оплату через QR-код. Типа, тогда всё через СЭП, а она почти бесплатная. Вот только открываешь раздел для продавцов на сайте Привата и читаешь: "Комиссия 2,75% по всем картам".
Короче, место проклятое.
Про "место" может и соглашусь Но при чем здесь ПРО́СТІР (НСМЕП)?
Не понял почему возник вопрос, но ответ выделил жирным в цитате выше.
lauder7 написав:Когда сейчас за весь этот праздник платит ритейл ~1.5-3.0% (и возможно даже больше) от транзакции и включает все в стоимось продукта это ок?
отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.
А кто говорил, что надо снижать цены? Пусть бизнес заберет эти проценты себе. А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению. Это проблема? Снижение цены это все, что Вас важно?
А в чём тогда смысл для покупателя? Я даже не говорю "выгода"
Лишиться кешбеков, бесплатных карт, грейсов, рассрочек, но получить комиссии, "обслуживания" и т.д., ради того, чтобы продавец заработал на 1-2% больше?
lauder7 написав:Когда сейчас за весь этот праздник платит ритейл ~1.5-3.0% (и возможно даже больше) от транзакции и включает все в стоимось продукта это ок?
отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.
А кто говорил, что надо снижать цены? Пусть бизнес заберет эти проценты себе. А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению. Это проблема? Снижение цены это все, что Вас важно?
Без кешбека это означает подорожание для покупателя Итого, вся затея просто увеличит расходы покупателей, увеличит доход бизнеса и уменьшит доходы банков.
lauder7 написав:Сравниваем. В Европе интерчейндж сейчас 0.2-0.3%. Был в среднем 0.4-0.6%. В США сейчас от 0.05% для крупных банков. В Украине в среднем 1.0-1.5%. А эквайринг 2%.
Термины бы определить. А то нагуглил тут: "Interchange is a fee the store, or “merchant”, pays every time you swipe your card". И ХЗ что ж такое тогда "эквайринг" и почему он больше.
Мне кажется, что простой народ больше интересует эта самая fee с продавца. Банк, утверждающий, что он пятый по величине в США (достаточно крупный?): 2.65% & $0.19 card-swipe transactions 3.5% & $0.19 key-entered transactions Плюс ещё арендная плата за терминал. Даже, если терминал - это приложение в смартфоне. Что-то не сказать, чтобы в Украине было дороже. А если в Украине платёжные системы ещё и больше берут (а берут?), то вполне можно поверить, что не очень-то украинские банки жируют.
lauder7 написав:Сравниваем. В Европе интерчейндж сейчас 0.2-0.3%. Был в среднем 0.4-0.6%. В США сейчас от 0.05% для крупных банков. В Украине в среднем 1.0-1.5%. А эквайринг 2%.
Термины бы определить. А то нагуглил тут: "Interchange is a fee the store, or “merchant”, pays every time you swipe your card". И ХЗ что ж такое тогда "эквайринг" и почему он больше.
Мне кажется, что простой народ больше интересует эта самая fee с продавца. Банк, утверждающий, что он пятый по величине в США (достаточно крупный?): 2.65% & $0.19 card-swipe transactions 3.5% & $0.19 key-entered transactions Плюс ещё арендная плата за терминал. Даже, если терминал - это приложение в смартфоне. Что-то не сказать, чтобы в Украине было дороже. А если в Украине платёжные системы ещё и больше берут (а берут?), то вполне можно поверить, что не очень-то украинские банки жируют.
Ну нагуглить можно разное. Реальность от этого не измениться. Комиссия за интерчейндж и комиссия за эквайринг это не одно и тоже. Первое входит в состав второго. Wikipedia (желательно англоязычная), например, Вам в помощь.
Что интересует "простой народ" известно и так. Эти мечты, к сожалению и к счастью, не осуществятся. У меня есть убеждение, что обсуждать эту тему нужно, если участник имеет хотя бы базовое понимание финансов и того как работают системы. Либо способен к самообразованию, в этом вопросе.
Ваш пример с американским U.S. Bank не раскрывает ситуацию там. По ссылке вообще не идет речь о комиссии за интерчейндж (естественно), а только о комиссии за эквайринг для оффлайн торговли. Вот более полный пример:
Вообще, пример США в этом вопросе плохо применим к нашей ситуации. Там эта тема намного разнообразнее, сложнее и запутаннее, чем в других странах. Как вообщем-то и с другими темами. Нам же ближе ситуация в Европе.
Украинские банки "не жируют", если их сравнивать с крупными иностранными банками. А вот сравнивая их с торговым бизнесом все по-другому. Речь идет о балансе интересов. Если бизнес, к примеру, торгует дорогим низкомаржинальным продуктом, то большую часть его маржи съест банк при расчете покупателя банковской картой. И даже может оказаться, что комиссия банка превысит эту маржу.
moveton написав:Так и болтают давно. Много лет говорили, что снизить никак невозможно потому, что почти вся комиссия идёт нехорошим Visa и Mastercard. Нужно вводить национальную платёжную систему и в ней уже будет дёшево. Ввели, чё. НСМЭП скоро 18 лет стукнет. Как по моим знакомым, так подавляющее большинство про неё даже не знает. И дешёвость у неё самобытная: если кто в интернете такие карты и принимает, то норовит предупредить, что таким способом заплатить будет на пару процентов дороже, чем жадной визой.
Потом из каждого утюга начали вещать, что продавца крайне выгодно поддерживать оплату через QR-код. Типа, тогда всё через СЭП, а она почти бесплатная. Вот только открываешь раздел для продавцов на сайте Привата и читаешь: "Комиссия 2,75% по всем картам".
Короче, место проклятое.
Про "место" может и соглашусь Но при чем здесь ПРО́СТІР (НСМЕП)?
Не понял почему возник вопрос, но ответ выделил жирным в цитате выше.
Во-первых, проект ПРО́СТІР (НСМЕП) "не взлетел" по совсем другим причинам. И эти карты можно и не рассматривать. Во-вторых, Visa и Mastercard не настолько и влияют на размер комиссий. Основынми выгодополучателями являются украинские банки.