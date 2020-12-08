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Безкоштовні платіжні картки
можуть зникнути в Україні

Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:29

  Вкладчик1234 написав:
  lauder7 написав:
  Амвросий написав:отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.


А кто говорил, что надо снижать цены?
Пусть бизнес заберет эти проценты себе.
А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению.
Это проблема?
Снижение цены это все, что Вас важно?

А в чём тогда смысл для покупателя?
Я даже не говорю "выгода"

Лишиться кешбеков, бесплатных карт, грейсов, рассрочек, но получить комиссии, "обслуживания" и т.д., ради того, чтобы продавец заработал на 1-2% больше?


С чего Вы взяли, что для покупателя должен быть "смысл"?
А для бизнеса "смысла" быть не должно?

Если кешбек умрет, то так тому и быть.
Если за карту нужно будет платить (не факт), то так тому и быть.
Чем меньше скрытых комиссий, тем прозрачнее ситуация.
Да, продавец может и "заработает на 1-2% больше". У Вас это болит?
lauder7
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:34

  Faceless написав:
lauder7 написав:
  Амвросий написав:отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.


А кто говорил, что надо снижать цены?
Пусть бизнес заберет эти проценты себе.
А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению.
Это проблема?
Снижение цены это все, что Вас важно?
Без кешбека это означает подорожание для покупателя
Итого, вся затея просто увеличит расходы покупателей, увеличит доход бизнеса и уменьшит доходы банков.


"Увеличит расходы покупателей" - это спорный психологический фактор.
В остальном это прекрасно.
lauder7
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:42

Re: Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

lauder7 написав:
  Faceless написав:
lauder7 написав:[quote="5113684:Амвросий"]отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.


А кто говорил, что надо снижать цены?
Пусть бизнес заберет эти проценты себе.
А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению.
Это проблема?
Снижение цены это все, что Вас важно?
Без кешбека это означает подорожание для покупателя
Итого, вся затея просто увеличит расходы покупателей, увеличит доход бизнеса и уменьшит доходы банков.


"Увеличит расходы покупателей" - это спорный психологический фактор.
В остальном это прекрасно.[/quote]
Фактор ничем не спорный, для тех, кто доходов от кешбека не имеет, расходы при покупках останутся теми же, для остальных - вырастут. И для тех, и для других - вырастут расходы на обслуживание счетов. Итого, покупатели в итоге заплатят больше.

И ничего прекрасного тут нет, просто покупатели в итоге щаплатят больше, банки заработают меньше, выгодно это будет только части бизнеса, которая сейчас платит за эквайринг дорого (крупные сети, особенно крупные корпоративные клиенты и сейчас могут иметь ставку за эквайринг ниже, чем интерчейндж, и даже 0%).

Подобные законопроекты - это очередной способ вмешаться в устоявшийся рынок с тупыми ограничениями, в угоду отдельным лоббистам.
Faceless
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