Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

Додано: Суб 12 гру, 2020 19:42

lauder7 написав: Faceless написав: lauder7 написав: [quote="5113684:Амвросий"]отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.



А кто говорил, что надо снижать цены?

Пусть бизнес заберет эти проценты себе.

А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению.

Это проблема?

Снижение цены это все, что Вас важно? А кто говорил, что надо снижать цены?Пусть бизнес заберет эти проценты себе.А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению.Это проблема?Снижение цены это все, что Вас важно? Без кешбека это означает подорожание для покупателя

Итого, вся затея просто увеличит расходы покупателей, увеличит доход бизнеса и уменьшит доходы банков. Без кешбека это означает подорожание для покупателяИтого, вся затея просто увеличит расходы покупателей, увеличит доход бизнеса и уменьшит доходы банков.

"Увеличит расходы покупателей" - это спорный психологический фактор.В остальном это прекрасно.[/quote]Фактор ничем не спорный, для тех, кто доходов от кешбека не имеет, расходы при покупках останутся теми же, для остальных - вырастут. И для тех, и для других - вырастут расходы на обслуживание счетов. Итого, покупатели в итоге заплатят больше.И ничего прекрасного тут нет, просто покупатели в итоге щаплатят больше, банки заработают меньше, выгодно это будет только части бизнеса, которая сейчас платит за эквайринг дорого (крупные сети, особенно крупные корпоративные клиенты и сейчас могут иметь ставку за эквайринг ниже, чем интерчейндж, и даже 0%).Подобные законопроекты - это очередной способ вмешаться в устоявшийся рынок с тупыми ограничениями, в угоду отдельным лоббистам.