Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
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Амвросий написав:отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.
А кто говорил, что надо снижать цены? Пусть бизнес заберет эти проценты себе. А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению. Это проблема? Снижение цены это все, что Вас важно?
А в чём тогда смысл для покупателя? Я даже не говорю "выгода"
Лишиться кешбеков, бесплатных карт, грейсов, рассрочек, но получить комиссии, "обслуживания" и т.д., ради того, чтобы продавец заработал на 1-2% больше?
С чего Вы взяли, что для покупателя должен быть "смысл"? А для бизнеса "смысла" быть не должно?
Если кешбек умрет, то так тому и быть. Если за карту нужно будет платить (не факт), то так тому и быть. Чем меньше скрытых комиссий, тем прозрачнее ситуация. Да, продавец может и "заработает на 1-2% больше". У Вас это болит?
Амвросий написав:отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.
А кто говорил, что надо снижать цены? Пусть бизнес заберет эти проценты себе. А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению. Это проблема? Снижение цены это все, что Вас важно?
Без кешбека это означает подорожание для покупателя Итого, вся затея просто увеличит расходы покупателей, увеличит доход бизнеса и уменьшит доходы банков.
"Увеличит расходы покупателей" - это спорный психологический фактор. В остальном это прекрасно.
lauder7 написав:[quote="5113684:Амвросий"]отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.
А кто говорил, что надо снижать цены? Пусть бизнес заберет эти проценты себе. А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению. Это проблема? Снижение цены это все, что Вас важно?
Без кешбека это означает подорожание для покупателя Итого, вся затея просто увеличит расходы покупателей, увеличит доход бизнеса и уменьшит доходы банков.
"Увеличит расходы покупателей" - это спорный психологический фактор. В остальном это прекрасно.[/quote] Фактор ничем не спорный, для тех, кто доходов от кешбека не имеет, расходы при покупках останутся теми же, для остальных - вырастут. И для тех, и для других - вырастут расходы на обслуживание счетов. Итого, покупатели в итоге заплатят больше.
И ничего прекрасного тут нет, просто покупатели в итоге щаплатят больше, банки заработают меньше, выгодно это будет только части бизнеса, которая сейчас платит за эквайринг дорого (крупные сети, особенно крупные корпоративные клиенты и сейчас могут иметь ставку за эквайринг ниже, чем интерчейндж, и даже 0%).
Подобные законопроекты - это очередной способ вмешаться в устоявшийся рынок с тупыми ограничениями, в угоду отдельным лоббистам.
lauder7 написав:С чего Вы взяли, что для покупателя должен быть "смысл"? А для бизнеса "смысла" быть не должно?
Если кешбек умрет, то так тому и быть. Если за карту нужно будет платить (не факт), то так тому и быть. Чем меньше скрытых комиссий, тем прозрачнее ситуация. Да, продавец может и "заработает на 1-2% больше". У Вас это болит?
Если для покупателя не будет "смысла" - он не будет покупать, или будет покупать в другом месте
Для продавцов смысл и так есть - ведь они занимаются этим бизнесом, и не бесплатно же? Так в чём тогда их проблема?
Если за эквайринг нужно платить - то так тому и быть
"Да, продавец может и "заработает на 1-2% больше". У Вас это болит?" - а с чего Вы взяли, что продавец должен заработать на 1-2% больше? У Вас это болит?
lauder7 написав:С чего Вы взяли, что для покупателя должен быть "смысл"? А для бизнеса "смысла" быть не должно?
Если кешбек умрет, то так тому и быть. Если за карту нужно будет платить (не факт), то так тому и быть. Чем меньше скрытых комиссий, тем прозрачнее ситуация. Да, продавец может и "заработает на 1-2% больше". У Вас это болит?
Если для покупателя не будет "смысла" - он не будет покупать, или будет покупать в другом месте
Для продавцов смысл и так есть - ведь они занимаются этим бизнесом, и не бесплатно же? Так в чём тогда их проблема?
Если за эквайринг нужно платить - то так тому и быть
"Да, продавец может и "заработает на 1-2% больше". У Вас это болит?" - а с чего Вы взяли, что продавец должен заработать на 1-2% больше? У Вас это болит?
Пусть "покупатель покупает" в другом месте или не покупает, "за что-то нужно платить". Вывод гениален, конечно. Именно так это и должно работать, если что.
У меня не то что не болит, меня это веселит. А комментировать Вашу боль смысла нет.
Faceless написав:Без кешбека это означает подорожание для покупателя Итого, вся затея просто увеличит расходы покупателей, увеличит доход бизнеса и уменьшит доходы банков.
Очень спорный вопрос. Кто-то пользуется кешбеком, кто-то нет. Выходит при теперешней системе кто не пользуется - оплачивает тому кто пользуется? А если уберут кешбек - то какая разница тому кто не пользовался? Скорее всего будут все в равных условиях.
Faceless написав: Без кешбека это означает подорожание для покупателя Итого, вся затея просто увеличит расходы покупателей, увеличит доход бизнеса и уменьшит доходы банков.
"Увеличит расходы покупателей" - это спорный психологический фактор. В остальном это прекрасно.
Фактор ничем не спорный, для тех, кто доходов от кешбека не имеет, расходы при покупках останутся теми же, для остальных - вырастут. И для тех, и для других - вырастут расходы на обслуживание счетов. Итого, покупатели в итоге заплатят больше.
И ничего прекрасного тут нет, просто покупатели в итоге щаплатят больше, банки заработают меньше, выгодно это будет только части бизнеса, которая сейчас платит за эквайринг дорого (крупные сети, особенно крупные корпоративные клиенты и сейчас могут иметь ставку за эквайринг ниже, чем интерчейндж, и даже 0%).
Подобные законопроекты - это очередной способ вмешаться в устоявшийся рынок с тупыми ограничениями, в угоду отдельным лоббистам.
Вы пытаетесь выстроить логические конструкции на ошибочном фундаменте. Ваши рассуждения под флагом защиты кешбека сильно упрошены, как для финфорума. Еще и дополняются фантазиями про эквайринг/интерчейндж.
Я объясняю, что неправильно вставлять в финансовые транзации завышенные комисии, от которых бизнесу можно уйти только отказавшись от услуги эквайринга. Как это влияет на конечного покупателя, надеюсь пояснять не нужно.
Подобные законопроекты, а точнее уже законы, были введены во многих развитых и не очень развитых странах. Отличий между странами масса, но суть схожа.
Если рынок "устоялся" в интересах одних сторон за счет других, то в него нужно вмешиваться. Вопрос в методах и цифрах. И да, в таких случаях одни "лоббисты" сталкиваются с другими "лоббистами". И это прекрасно.