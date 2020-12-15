Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
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Амвросий написав:отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.
А кто говорил, что надо снижать цены? Пусть бизнес заберет эти проценты себе. А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению. Это проблема? Снижение цены это все, что Вас важно?
А в чём тогда смысл для покупателя? Я даже не говорю "выгода"
Лишиться кешбеков, бесплатных карт, грейсов, рассрочек, но получить комиссии, "обслуживания" и т.д., ради того, чтобы продавец заработал на 1-2% больше?
С чего Вы взяли, что для покупателя должен быть "смысл"? А для бизнеса "смысла" быть не должно?
Если кешбек умрет, то так тому и быть. Если за карту нужно будет платить (не факт), то так тому и быть. Чем меньше скрытых комиссий, тем прозрачнее ситуация. Да, продавец может и "заработает на 1-2% больше". У Вас это болит?
Амвросий написав:отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.
А кто говорил, что надо снижать цены? Пусть бизнес заберет эти проценты себе. А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению. Это проблема? Снижение цены это все, что Вас важно?
Без кешбека это означает подорожание для покупателя Итого, вся затея просто увеличит расходы покупателей, увеличит доход бизнеса и уменьшит доходы банков.
"Увеличит расходы покупателей" - это спорный психологический фактор. В остальном это прекрасно.
lauder7 написав:[quote="5113684:Амвросий"]отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.
А кто говорил, что надо снижать цены? Пусть бизнес заберет эти проценты себе. А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению. Это проблема? Снижение цены это все, что Вас важно?
Без кешбека это означает подорожание для покупателя Итого, вся затея просто увеличит расходы покупателей, увеличит доход бизнеса и уменьшит доходы банков.
"Увеличит расходы покупателей" - это спорный психологический фактор. В остальном это прекрасно.[/quote] Фактор ничем не спорный, для тех, кто доходов от кешбека не имеет, расходы при покупках останутся теми же, для остальных - вырастут. И для тех, и для других - вырастут расходы на обслуживание счетов. Итого, покупатели в итоге заплатят больше.
И ничего прекрасного тут нет, просто покупатели в итоге щаплатят больше, банки заработают меньше, выгодно это будет только части бизнеса, которая сейчас платит за эквайринг дорого (крупные сети, особенно крупные корпоративные клиенты и сейчас могут иметь ставку за эквайринг ниже, чем интерчейндж, и даже 0%).
Подобные законопроекты - это очередной способ вмешаться в устоявшийся рынок с тупыми ограничениями, в угоду отдельным лоббистам.
lauder7 написав:С чего Вы взяли, что для покупателя должен быть "смысл"? А для бизнеса "смысла" быть не должно?
Если кешбек умрет, то так тому и быть. Если за карту нужно будет платить (не факт), то так тому и быть. Чем меньше скрытых комиссий, тем прозрачнее ситуация. Да, продавец может и "заработает на 1-2% больше". У Вас это болит?
Если для покупателя не будет "смысла" - он не будет покупать, или будет покупать в другом месте
Для продавцов смысл и так есть - ведь они занимаются этим бизнесом, и не бесплатно же? Так в чём тогда их проблема?
Если за эквайринг нужно платить - то так тому и быть
"Да, продавец может и "заработает на 1-2% больше". У Вас это болит?" - а с чего Вы взяли, что продавец должен заработать на 1-2% больше? У Вас это болит?
lauder7 написав:С чего Вы взяли, что для покупателя должен быть "смысл"? А для бизнеса "смысла" быть не должно?
Если кешбек умрет, то так тому и быть. Если за карту нужно будет платить (не факт), то так тому и быть. Чем меньше скрытых комиссий, тем прозрачнее ситуация. Да, продавец может и "заработает на 1-2% больше". У Вас это болит?
Если для покупателя не будет "смысла" - он не будет покупать, или будет покупать в другом месте
Для продавцов смысл и так есть - ведь они занимаются этим бизнесом, и не бесплатно же? Так в чём тогда их проблема?
Если за эквайринг нужно платить - то так тому и быть
"Да, продавец может и "заработает на 1-2% больше". У Вас это болит?" - а с чего Вы взяли, что продавец должен заработать на 1-2% больше? У Вас это болит?
Пусть "покупатель покупает" в другом месте или не покупает, "за что-то нужно платить". Вывод гениален, конечно. Именно так это и должно работать, если что.
У меня не то что не болит, меня это веселит. А комментировать Вашу боль смысла нет.
Faceless написав:Без кешбека это означает подорожание для покупателя Итого, вся затея просто увеличит расходы покупателей, увеличит доход бизнеса и уменьшит доходы банков.
Очень спорный вопрос. Кто-то пользуется кешбеком, кто-то нет. Выходит при теперешней системе кто не пользуется - оплачивает тому кто пользуется? А если уберут кешбек - то какая разница тому кто не пользовался? Скорее всего будут все в равных условиях.
Faceless написав: Без кешбека это означает подорожание для покупателя Итого, вся затея просто увеличит расходы покупателей, увеличит доход бизнеса и уменьшит доходы банков.
"Увеличит расходы покупателей" - это спорный психологический фактор. В остальном это прекрасно.
Фактор ничем не спорный, для тех, кто доходов от кешбека не имеет, расходы при покупках останутся теми же, для остальных - вырастут. И для тех, и для других - вырастут расходы на обслуживание счетов. Итого, покупатели в итоге заплатят больше.
И ничего прекрасного тут нет, просто покупатели в итоге щаплатят больше, банки заработают меньше, выгодно это будет только части бизнеса, которая сейчас платит за эквайринг дорого (крупные сети, особенно крупные корпоративные клиенты и сейчас могут иметь ставку за эквайринг ниже, чем интерчейндж, и даже 0%).
Подобные законопроекты - это очередной способ вмешаться в устоявшийся рынок с тупыми ограничениями, в угоду отдельным лоббистам.
Вы пытаетесь выстроить логические конструкции на ошибочном фундаменте. Ваши рассуждения под флагом защиты кешбека сильно упрошены, как для финфорума. Еще и дополняются фантазиями про эквайринг/интерчейндж.
Я объясняю, что неправильно вставлять в финансовые транзации завышенные комисии, от которых бизнесу можно уйти только отказавшись от услуги эквайринга. Как это влияет на конечного покупателя, надеюсь пояснять не нужно.
Подобные законопроекты, а точнее уже законы, были введены во многих развитых и не очень развитых странах. Отличий между странами масса, но суть схожа.
Если рынок "устоялся" в интересах одних сторон за счет других, то в него нужно вмешиваться. Вопрос в методах и цифрах. И да, в таких случаях одни "лоббисты" сталкиваются с другими "лоббистами". И это прекрасно.
BIGor написав:Очень спорный вопрос. Кто-то пользуется кешбеком, кто-то нет. Выходит при теперешней системе кто не пользуется - оплачивает тому кто пользуется? А если уберут кешбек - то какая разница тому кто не пользовался? Скорее всего будут все в равных условиях.
Тот, кто не пользуется - отдает этот доход банку.
lauder7 написав:Вы пытаетесь выстроить логические конструкции на ошибочном фундаменте. Ваши рассуждения под флагом защиты кешбека сильно упрошены, как для финфорума. Еще и дополняются фантазиями про эквайринг/интерчейндж.
Я объясняю, что неправильно вставлять в финансовые транзации завышенные комисии, от которых бизнесу можно уйти только отказавшись от услуги эквайринга. Как это влияет на конечного покупателя, надеюсь пояснять не нужно.
Я вижу ошибочный фундамент как раз у вас. Вы просто лоббируете интересы ритейла защищая нерыночное вмешательство в транакционный бизнес. Ваша оценка, завышенная или нет комиссия за интерчейнж - это оценка пальцем в небо, ибо рынок сформирован, услуги эквайринга - не монополия, и нечегог туда вмешиваться. Я не строю аргументацию "под флагом защиты кешбека". Выше я пояснил, что подобное вмешательство просто уменьшит расходы ритейла, уменьшит расходы бизнеса, при неизменных ценах (а ритейл их точно не снизит). Постарадают те покупатели, кто пользуется услугами банков (вне зависимости от того, пользуются они кешбеком, или нет) - вырастут их расходы на банковские услуги, развитие транзакционного бизнеса будет заморожено и начнет деградировать. Потому на конечного покупателя в среднем - это полияет только негативно.