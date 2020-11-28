Міністерство фінансів підготувало Методику верифікації житлових субсидій.
Дивися повний текст Одержувачів субсидій мають намір перевірити (методика).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:13
Одержувачів субсидій мають намір перевірити (методика)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Одержувачів субсидій мають намір перевірити (методика).
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:13
Методика определяет общие принципы проверки достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или предоставления жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Документ определяет методы выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.
Ну вот если вы, дятлы, все реестры уже свели и в состоянии сразу видеть все что нужно, то зачем этот колхоз с пост-верификациями?
Элементарно же напрашивается простая схема: человек подает заявку и все, никаких бумаг и справок.
Далее, вся нужная информация о нем проверяется по реестрам на этапе принятия решения о назначении помощи, и - либо заявка одобряется, - либо нет.
Зачем армию проверяющих постфактум создавать, если не с целью очередных махинаций?
Долбаные колхозники
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:39
Очевидно же: потому, что еще не все "реестры" уже свели и не в состоянии сразу видеть все что нужно.
Даже в Штатах ихний IRS постоянно проводит всякие проверки да верификации, хотя казалось бы...
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:06
А вот и простое решение проблемы. Тарифы можно не поднимать. Вместо этого, отменить все льготы и субсидии, заодно сократить кучу бюрократов, которые распределяют, считают и "осваивают" народные деньги.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:16
А как будут воровать через прокачку средств субсидирования из бюджета монополистам?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
|