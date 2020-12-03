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Обсяг онлайн-покупок в
Україні збільшився вп'ятеро

Обсяг онлайн-покупок в Україні збільшився вп'ятеро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:05

Обсяг онлайн-покупок в Україні збільшився вп'ятеро

Пропонуємо до обговорення:
Від початку карантину українці почали активніше здійснювати покупки онлайн.

Дивися повний текст Обсяг онлайн-покупок в Україні збільшився вп'ятеро.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:05

Ага, типа вот подобных https://ain.ua/2020/09/21/v-ukraine-zap ... ldberries/ Из украинского только домен UA, остальное фиг знает где. Ни тебе телефонов местных, ни поддержки клиентов. Пишите письма на деревню дедушке по емайлу.
Захотят - ответят. Захотят- отморозятся. Или деньги возьмут, но товар не отправят. "Все" для клиента.

Даже к своему персоналу отношение соответственно не лучше 8) https://meduza.io/feature/2020/12/01/it ... otritsayut

И это крупные продаваны, что уж про мелочь говорить. Там все на свой страх и риск.
EKO
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