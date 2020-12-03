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День фінансів: про вартість
комуналки в 2021 і план "Б"...

День фінансів: про вартість комуналки в 2021 і план "Б"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:05

День фінансів: про вартість комуналки в 2021 і план "Б"...

Пропонуємо до обговорення:
Навіщо прем'єр-міністру план "Б", і які цифри можемо побачити в платіжках 2021 року.

Дивися повний текст День фінансів: про вартість комуналки в 2021 і план \"Б\" від Шмигаля.
R2
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