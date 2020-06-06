Про це пише регулятор.
Дивися повний текст НБУ стверджує, що частка проблемних активів (NPL) продовжує знижуватися (інфографіка).
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:17
НБУ стверджує, що частка проблемних активів (NPL)...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ стверджує, що частка проблемних активів (NPL) продовжує знижуватися (інфографіка).
Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:17
Окрім цього банківську систему накачали надрукованими гривнями для купівлі держоблігацій. Вже тільки це мало б знизити часту НПЛ
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