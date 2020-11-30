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Вартість 1 км поточного
середнього ремонту доріг у 2020...

Вартість 1 км поточного середнього ремонту доріг у 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:16

Вартість 1 км поточного середнього ремонту доріг у 2020...

Пропонуємо до обговорення:
Середня вартість 1 кс поточного середнього ремонту доріг у 2020 році, згідно з інформацією публічного модуля аналітики Prozorro, зросла до 11,193 млн грн, що на 91,6% більше, ніж в 2019 році.

Дивися повний текст Вартість 1 км поточного середнього ремонту доріг у 2020 році зросла в 2 рази - CoST Ukraine.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:16

Ну так не дарма ж назвали "Велике будівництво" "Великим крадівництвом" )))
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:31

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Середня вартість 1 кс поточного середнього ремонту доріг у 2020 році, згідно з інформацією публічного модуля аналітики Prozorro, зросла до 11,193 млн грн, що на 91,6% більше, ніж в 2019 році.


Что, какбэ, логично: ремонт потихоньку перестает быть ямочным и начинает походить на то, чем он и должен быть...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:04

Если они положили новый слой это не ямочный ремонт это у них уже реконструкция и другие цифры. Откаты уже больше 60%, еще чучуть и снова начнуть ремонтировать только по бумагам.
l4567
 
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