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Вартість 1 км поточного середнього ремонту доріг у 2020...
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:16
Пропонуємо до обговорення:
Середня вартість 1 кс поточного середнього ремонту доріг у 2020 році, згідно з інформацією публічного модуля аналітики Prozorro, зросла до 11,193 млн грн, що на 91,6% більше, ніж в 2019 році.
Дивися повний текст Вартість 1 км поточного середнього ремонту доріг у 2020 році зросла в 2 рази - CoST Ukraine
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R2
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:16
Ну так не дарма ж назвали "Велике будівництво" "Великим крадівництвом" )))
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silver_arrow_ua
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:31
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Середня вартість 1 кс поточного середнього ремонту доріг у 2020 році, згідно з інформацією публічного модуля аналітики Prozorro, зросла до 11,193 млн грн, що на 91,6% більше, ніж в 2019 році.
Что, какбэ, логично: ремонт потихоньку перестает быть ямочным и начинает походить на то, чем он и должен быть...
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_hunter
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:04
Если они положили новый слой это не ямочный ремонт это у них уже реконструкция и другие цифры. Откаты уже больше 60%, еще чучуть и снова начнуть ремонтировать только по бумагам.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:35
воровать стали в 2 раза больше...
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