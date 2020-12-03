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У МОЗ уточнили, коли в Україні
планують вводити жорсткий...

У МОЗ уточнили, коли в Україні планують вводити жорсткий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:05

У МОЗ уточнили, коли в Україні планують вводити жорсткий...

Пропонуємо до обговорення:
Локдаун в Україні будуть пропонувати ввести в січні на три тижні.

Дивися повний текст У МОЗ уточнили, коли в Україні планують вводити жорсткий карантин.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:05

Глава Минздрава добавил, что карантин выходного дня дал хорошие результаты и помог сбить ураганное распространение коронавируса. - Поэтому его отменили.
Одни гниды.
p_a_l
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