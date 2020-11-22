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Ощадбанк програв компанії
Жеваго касацію на понад 1,5...

Ощадбанк програв компанії Жеваго касацію на понад 1,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:18

Ощадбанк програв компанії Жеваго касацію на понад 1,5...

Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд (ВС) 29 жовтня відмовився задовольнити касаційну скаргу державного Ощадбанку в рамках справи про банкрутство ПрАТ "АвтоКрАЗ" Костянтина Жеваго. Банк намагався оскаржити рішення судів попередніх інстанцій, які частково визнали кредиторські вимоги фінустанови до боржника.

Дивися повний текст Ощадбанк програв компанії Жеваго касацію на понад 1,5 млрд грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:18

Для хорошего человека не жалко. Господину Жеваго нужнее.
alex_dvornichenko
 
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