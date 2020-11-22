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Ощадбанк програв компанії Жеваго касацію на понад 1,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:18
Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд (ВС) 29 жовтня відмовився задовольнити касаційну скаргу державного Ощадбанку в рамках справи про банкрутство ПрАТ "АвтоКрАЗ" Костянтина Жеваго. Банк намагався оскаржити рішення судів попередніх інстанцій, які частково визнали кредиторські вимоги фінустанови до боржника.
Дивися повний текст Ощадбанк програв компанії Жеваго касацію на понад 1,5 млрд грн
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:18
Для хорошего человека не жалко. Господину Жеваго нужнее.
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alex_dvornichenko
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:57
имея свой банк жеваго берет кредит в ощаде)) банкиры в ощаде полные кретины?? если вас не посадили при рошене и клоуне рано или позно всеравно посадят!!
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