RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У бюджеті-2021 треба закласти
15,1 млрд гривень на...

У бюджеті-2021 треба закласти 15,1 млрд гривень на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:35

У бюджеті-2021 треба закласти 15,1 млрд гривень на...

Пропонуємо до обговорення:
У державному бюджеті на 2021 рік треба закласти 15,1 млрд гривень на вакцинацію від COVID-19. Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ці розрахунки є прозорими.

Дивися повний текст У бюджеті-2021 треба закласти 15,1 млрд гривень на вакцинацію від COVID-19 - МОЗ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91513
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:35

виходить 1887 грн за дозу. А як же ось це- https://news.rbc.ua/rus/society/minzdra ... 02976.html (для лінивих - Степанов заявив що вартість буде на рівні 40 дол). Як ви вже з....ли...
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 183
З нами з: 14.11.18
Подякував: 19 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:44

  ruslan42212 написав:виходить 1887 грн за дозу. А як же ось це- ... - Степанов заявив що вартість буде на рівні 40 дол). Як ви вже з....ли...

А где вы видите протеворечие??? -- буде на рівні 40 дол -- 1887 грн за дозу.
_hunter
 
Повідомлень: 3168
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, Модератор і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року 1, 2, 3
R2 » Чет 03 гру, 2020 10:48
24 1901
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 12:14
_hunter
День фінансів: про вартість комуналки в 2021 і план "Б"...
R2 » Чет 03 гру, 2020 23:05
1 72
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 гру, 2020 23:05
rsdrp11
«Теплі кредити» видаватимуть і в 2021 році
R2 » Вів 01 гру, 2020 13:03
2 153
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 гру, 2020 20:58
PV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26935)
04.12.2020 12:44
Рынок ОВГЗ (1670)
04.12.2020 12:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.