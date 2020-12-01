У бюджеті-2021 треба закласти 15,1 млрд гривень на...
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:35
Пропонуємо до обговорення:
У державному бюджеті на 2021 рік треба закласти 15,1 млрд гривень на вакцинацію від COVID-19. Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ці розрахунки є прозорими.
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У бюджеті-2021 треба закласти 15,1 млрд гривень на вакцинацію від COVID-19 - МОЗ
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R2
Робот новин
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:35
виходить 1887 грн за дозу. А як же ось це-
https://news.rbc.ua/rus/society/minzdra ... 02976.html
(для лінивих - Степанов заявив що вартість буде на рівні 40 дол). Як ви вже з....ли...
ruslan42212
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:44
ruslan42212 написав:
виходить 1887 грн за дозу. А як же ось це- ... - Степанов заявив що вартість буде на рівні 40 дол). Як ви вже з....ли...
А где вы видите протеворечие??? -- буде на рівні 40 дол -- 1887 грн за дозу.
_hunter
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:32
Сколько там тех денег, отремонтируют пару километров дорог.
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ruvex
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