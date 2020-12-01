У бюджеті-2021 треба закласти 15,1 млрд гривень на...
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Сколько там тех денег, отремонтируют пару километров дорог.
Ага А если отдадут их боксеру, он даже километров 10 новой городской построит. Лет за 10. Если денег хватит. И опыт у него уже есть
Длина проезда на участке Большой Окружной дороги на участке от ул. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской – 1,8 км. Общая сметная стоимость проекта 1,12 млрд гривен. Была увеличена в 2018 году с плановых 410,98 млн гривен. https://kievvlast.com.ua/news/otrezok-b ... -2021-godu
Шли в Европу. Где то там и оказались В зеленой vjevjope