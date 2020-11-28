Обов'язкові платежі від НАК "Нафтогаз України" - 1,4 млрд грн, які мають бути виплачені шахтарям, надійдуть найближчим часом.
Дивися повний текст Шахтарям виплатять 1,4 мільярда зарплатних боргів - Шмигаль.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:18
Шахтарям виплатять 1,4 мільярда зарплатних боргів - Шмигаль
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Дивися повний текст Шахтарям виплатять 1,4 мільярда зарплатних боргів - Шмигаль.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:18
Конечно, поступят... Нафтогаз уже третий день распродает для этого валюту, временно бвалив курс доллара на радость нерезидентам)
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