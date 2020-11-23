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Українські компанії
повинні будуть відкрити...

Українські компанії повинні будуть відкрити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:53

Українські компанії повинні будуть відкрити...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо проект приймуть, такі дані будуть публікуватися на Єдиному порталі відкритих даних.

Дивися повний текст Українські компанії повинні будуть відкрити фінзвітність: проєкт Кабміну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:53

Что бы легче было понимать кого нужно рейдернуть?
egor6508
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