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Рада повернула кримінальну
відповідальність за...

Рада повернула кримінальну відповідальність за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:14

Рада повернула кримінальну відповідальність за...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада 4 грудня підтримала законопроєкт №4460-д. Він передбачає відновлення відповідальності за неправдиве декларування. Також законопроєкт пропонує збільшити поріг кримінальної відповідальності за такі дії.

Дивися повний текст Рада повернула кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
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в мвф ржут аж под стол))
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Я так понимаю закрытые дела уже повторно открыть нельзя ?
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