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Рада повернула кримінальну відповідальність за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:14
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада 4 грудня підтримала законопроєкт №4460-д. Він передбачає відновлення відповідальності за неправдиве декларування. Також законопроєкт пропонує збільшити поріг кримінальної відповідальності за такі дії.
Дивися повний текст Рада повернула кримінальну відповідальність за недостовірне декларування
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R2
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:14
в мвф ржут аж под стол))
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l4567
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:21
Я так понимаю закрытые дела уже повторно открыть нельзя ?
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Igorten
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:24
Родзинка у слові "умисне". Знову всіх тримають за ідіотів.
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svyatoslav_hromyak
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:30
Т. е. по сути, приняли закон о легализации средств
, получаемых с взяток, откатов, контрабанды, торговли наркотой и оружием всего за 85 000 грн.
Заимел себе чинуша, сидящий на потоках, богатые хоромы, премиум-тачки, предметы роскоши, килотонны налички, - а в декларацию, бедняжка не знает, как и внести
Поэтому и промолчит, а если всплывет, то уплатит штрафа за легализацию аж на 42 000 - 85 000 грн в зависимости от объема утаенного.
А должно быть 18% подоходного + 1.5% военного сбора от рыночной стоимости имущества, невнесенного в декларацию.
Если не внес, - значит скрывает. А если скрывает, то как-минимум не заплатил налоги с него - с премиум-тачки, купленной по цене евробляхи или же ролекса по цене китайского ширпотреба. А то и вовсе получил преступным путем или же за ворованно-откатные деньги.
Например, засветил чинуша незадекларированную новенькую тачку Audi Q7, стоимостью 100 000 долл, - 18% подоходного + 1.5% военного сбора, а не как сейчас, максимум 51 000 грн
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Аlександр
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:34
Аlександр написав:
Т. е. по сути, приняли закон о легализации средств
, получаемых с взяток, откатов, контрабанды, торговли наркотой и оружием всего за 85 000 грн. Заимел себе чинуша, сидящий на потоках, богатые хоромы, премиум-тачки, предметы роскоши, килотонны налички, - а в декларацию, бедняжка не знает, как и внести
Поэтому и промолчит, а если всплывет, то уплатит штрафа за легализацию аж на 42 000 - 85 000 грн в зависимости от объема натыренного.
А должно быть 18% подоходного + 1.5% военного сбора от рыночной стоимости имущества, не внесенного в декларацию.
Если не внес, - значит скрывает. А если скрывает, то как-минимум не заплатил налоги с него - с премиум-тачки, купленной по цене евробляхи или же ролекса по цене китайского ширпотреба. А то и вовсе получил преступным путем или же за ворованно-откатные деньги.
Например, засветил чинуша незадекларированную новенькую тачку Audi Q7, стоимостью 100 000 долл, - 18% подоходного + 1.5% военного сбора, а не как сейчас, максимум 51 000 грн
Логичнее просто конфискация в пользу государства то, что не задекларировано. Просто заплатить налоги, которые и так должен был заплатить, и то если найдут - так себе мотиватор.
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Faceless
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:20
Faceless
Кто ж себе сам обе руки отрубит.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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EKO
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Додано: Суб 05 гру, 2020 01:58
Да. Депутаны приняли законопроект что щуку нужно топить в озере.
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fiona98
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Додано: Суб 05 гру, 2020 02:02
х****** за то что не заплатили пошлину за честно купленную в Европе машину суммой 100-200тыс грн будут штрафовать на 700000грн, а депутатов, чиновников и судей за взятки и наворованные миллионы и незадекларированное добро будут штрафовать ах на 42- 51тыс грн. Ето многое говорит о Вильной Украине
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fiona98
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Додано: Суб 05 гру, 2020 02:03
Ето не уголовная а фиктивная ответственность называется. Называйте все своими именами.
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fiona98
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