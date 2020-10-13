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Торговцям доведеться купувати
POS-термінали власним коштом

Торговцям доведеться купувати POS-термінали власним коштом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:22

Торговцям доведеться купувати POS-термінали власним коштом

Пропонуємо до обговорення:
Падіння комісії за еквайринг може змусити банкірів піти з роздрібних мереж, яким доведеться самостійно купувати POS-термінали, щоб продовжити приймання карткових платежів.

Дивися повний текст Торговцям доведеться купувати POS-термінали власним коштом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:22

А так я ложу кэш на карточку, чтобы получить 1% кэшбека, не маразм ли???
grig90vic
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