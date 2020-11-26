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НКРЕКП планує ще підвищити тариф на передачу електроенергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:19
Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення комісія планує прийняти на засіданні в середу, 9 грудня, відзначається на сайті.
Дивися повний текст НКРЕКП планує ще підвищити тариф на передачу електроенергії
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:19
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