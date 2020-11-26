Відповідне рішення комісія планує прийняти на засіданні в середу, 9 грудня, відзначається на сайті.
Дивися повний текст НКРЕКП планує ще підвищити тариф на передачу електроенергії.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:19
НКРЕКП планує ще підвищити тариф на передачу електроенергії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКРЕКП планує ще підвищити тариф на передачу електроенергії.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:36
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:40
чтобы рассчитаться с ахметбаем за зеленку. Уже ж договорились отдать ему лэвэ, а взять то негде. Вот и приходится ближе к телу шерсть стричь
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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