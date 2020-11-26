НКРЕКП планує ще підвищити тариф на передачу електроенергії
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09.12.2020 ОБҐРУНТУВАННЯ щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПРАТ «НЕК «Укренерго» на 2021 рік» ... - складову витрат «із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, крім приватних домогосподарств», яку визначено з урахуванням уточненого розміру суми видатків для врахування у державному бюджеті на фінансову підтримку ДП «Гарантований покупець» для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел в обсязі 20% від їх прогнозної товарної продукції 2021 року, що враховують обсяги обмеження «зелених» (Протокол наради Міненерго від 04.11.2020 та дані ПРАТ «НЕК «Укренерго», та з урахуванням скорочення перехресного субсидіювання, яке забезпечить збалансовану (беззбиткову та безприбуткову) діяльність ДП «Гарантований покупець» від виконання PSO по населенню в 2021 році. Зазначена стаття витрат становитиме 23 909 216 тис. грн