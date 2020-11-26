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НКРЕКП планує ще підвищити тариф
на передачу електроенергії

НКРЕКП планує ще підвищити тариф на передачу електроенергії
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:19

НКРЕКП планує ще підвищити тариф на передачу електроенергії

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення комісія планує прийняти на засіданні в середу, 9 грудня, відзначається на сайті.

Дивися повний текст НКРЕКП планує ще підвищити тариф на передачу електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:19

Просто очень нужны деньги :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:36

  R2 написав:НКРЕКП планує ще підвищити тариф на передачу електроенергії.

Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:40

  Igorten написав:Просто очень нужны деньги :)

чтобы рассчитаться с ахметбаем за зеленку. Уже ж договорились отдать ему лэвэ, а взять то негде. Вот и приходится ближе к телу шерсть стричь
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 16:29

Справочно:
09.12.2020
ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПРАТ «НЕК «Укренерго» на 2021 рік»
...
- складову витрат «із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, крім приватних домогосподарств», яку визначено з урахуванням уточненого розміру суми видатків для врахування у державному бюджеті на фінансову підтримку ДП «Гарантований покупець» для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел в обсязі 20% від їх прогнозної товарної продукції 2021 року, що враховують обсяги обмеження «зелених» (Протокол наради Міненерго від 04.11.2020 та дані ПРАТ «НЕК «Укренерго», та з урахуванням скорочення перехресного субсидіювання, яке забезпечить збалансовану (беззбиткову та безприбуткову) діяльність ДП «Гарантований покупець» від виконання PSO по населенню в 2021 році. Зазначена стаття витрат становитиме 23 909 216 тис. грн

https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/M ... -12-20.pdf
yanyura
 
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