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Які доходи доведеться
задекларувати, щоб отримати...

Які доходи доведеться задекларувати, щоб отримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:50

Які доходи доведеться задекларувати, щоб отримати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Юридичний портал України.

Дивися повний текст Які доходи доведеться задекларувати, щоб отримати субсидію (список).
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