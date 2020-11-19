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Укртрансбезпека нарахувала майже 127 мільйонів штрафів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:10
Пропонуємо до обговорення:
Протягом січня-листопада цього року інспектори Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) у співпраці з Нацполіцією перевірили понад 665 тисяч транспортних засобів.
Дивися повний текст Укртрансбезпека нарахувала майже 127 мільйонів штрафів за перевантаження
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:10
Сколько фактически поступило в бюджет?Начислено-это сотрясагие воздуха.
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