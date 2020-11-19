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Укртрансбезпека нарахувала
майже 127 мільйонів штрафів...

Укртрансбезпека нарахувала майже 127 мільйонів штрафів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:10

Укртрансбезпека нарахувала майже 127 мільйонів штрафів...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом січня-листопада цього року інспектори Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) у співпраці з Нацполіцією перевірили понад 665 тисяч транспортних засобів.

Дивися повний текст Укртрансбезпека нарахувала майже 127 мільйонів штрафів за перевантаження.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:10

Сколько фактически поступило в бюджет?Начислено-это сотрясагие воздуха.
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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