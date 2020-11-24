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У Зеленського розраховують на збільшення торгового обігу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:56
Пропонуємо до обговорення:
В Офісі президента Володимира Зеленського сподіваються, що адміністрація нового президента США Джо Байдена забезпечить посилення торгових відносин з Україною.
Дивися повний текст У Зеленського розраховують на збільшення торгового обігу зі США за президентства Байдена
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R2
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:56
дурень думкою багатіє...
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Тракторист
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:00
Если пошлину на американские товары отменят, было бы классно.
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Амвросий
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:53
Амвросий написав:
Если пошлину на американские товары отменят, было бы классно.
добивать украинскую промышленость так уж добивать...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Тракторист
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:33
Сначала ты обещал копать под Байдена, потом надеешься что приход Байдена поможет оживлению торговли. Зе логика.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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