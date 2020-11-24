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У Зеленського розраховують на
збільшення торгового обігу...

У Зеленського розраховують на збільшення торгового обігу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:56

У Зеленського розраховують на збільшення торгового обігу...

Пропонуємо до обговорення:
В Офісі президента Володимира Зеленського сподіваються, що адміністрація нового президента США Джо Байдена забезпечить посилення торгових відносин з Україною.

Дивися повний текст У Зеленського розраховують на збільшення торгового обігу зі США за президентства Байдена.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:00

Если пошлину на американские товары отменят, было бы классно.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:33

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Офісі президента Володимира Зеленського сподіваються, що адміністрація нового президента США Джо Байдена забезпечить посилення торгових відносин з Україною.

Дивися повний текст У Зеленського розраховують на збільшення торгового обігу зі США за президентства Байдена.

Сначала ты обещал копать под Байдена, потом надеешься что приход Байдена поможет оживлению торговли. Зе логика. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 12:47

Байдена посадят за фальсификацию выборов.
Он не будет президентом.
А если все таки он станет им, то Америка как демократическая страна в глазах всех других стран упадет под плинтус. Выборы в Белоруссии идеально чистые по сравнению с выборами в Америке.
А у нас 4 президент просто младенец по отношению с тем что сейчас творят американские демократы.
p_a_l
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