Це також стосується заборони на в'їзд іноземців в Україну, заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Дивися повний текст Голова МЗС повідомив, чи локдаун загрожує відпочинку українців за кордоном.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:31
Голова МЗС повідомив, чи локдаун загрожує відпочинку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова МЗС повідомив, чи локдаун загрожує відпочинку українців за кордоном.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:31
"Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев".
Ааа, понятно
А несколько сотен тысяч украинцев, практически одномоментно, в это же время ломанувшихся во все щели из-за границы в Украину, вирус в то время значит не завезли.
К - Кулеба.
Л- логика
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|