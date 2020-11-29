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Голова МЗС повідомив, чи
локдаун загрожує відпочинку...

Голова МЗС повідомив, чи локдаун загрожує відпочинку...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:31

Голова МЗС повідомив, чи локдаун загрожує відпочинку...

Пропонуємо до обговорення:
Це також стосується заборони на в'їзд іноземців в Україну, заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Дивися повний текст Голова МЗС повідомив, чи локдаун загрожує відпочинку українців за кордоном.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:31

"Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев".

Ааа, понятно
:roll:
Зображення




А несколько сотен тысяч украинцев, практически одномоментно, в это же время ломанувшихся во все щели из-за границы в Украину, вирус в то время значит не завезли.

К - Кулеба.
Л- логика :idea:
EKO
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