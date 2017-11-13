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Українських заробітчан масово
депортують з ЄС: назвали...

Українських заробітчан масово депортують з ЄС: назвали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 07:29

Українських заробітчан масово депортують з ЄС: назвали...

Пропонуємо до обговорення:
Українських заробітчан масово депортують з ЄС. Причина – порушення карантинних обмежень.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 07:29

300 человек из нескольких миллионов - это массово??.
finuser392
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 12:33

  finuser392 написав:300 человек из нескольких миллионов - это массово??.

Немцы сначала дают заработать денег, а потом при выезде нахлобучивают заробитчанина. Они знают что основная масса народу по фальшивой визе. Конфискация средств, депортация и запрет на въезд. Поищите инфу в интернете.
Зе-Чмо
p_a_l
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