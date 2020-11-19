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Стало відомо, коли Ілон Маск
відправить першу людину на Марс

Стало відомо, коли Ілон Маск відправить першу людину на Марс
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 08:12

Стало відомо, коли Ілон Маск відправить першу людину на Марс

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор SpaceX впевнений, компанія висадить перших людей на Марс до 2026 року. Якщо точніше, через 4-6 років.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 08:12

В процессе производства тысяч ракет и топлива, грузов, которые они будут перевозить, и всех косвенных расходов по созданию минимальной инфраструктуры на одной квадратной миле планеты Марс, будет окончательно угроблена поверхность планеты Земля.
antonivs3
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