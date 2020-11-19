Генеральний директор SpaceX впевнений, компанія висадить перших людей на Марс до 2026 року. Якщо точніше, через 4-6 років.
Дивися повний текст Стало відомо, коли Ілон Маск відправить першу людину на Марс.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 08:12
Стало відомо, коли Ілон Маск відправить першу людину на Марс
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Дивися повний текст Стало відомо, коли Ілон Маск відправить першу людину на Марс.
Додано: Суб 05 гру, 2020 08:12
В процессе производства тысяч ракет и топлива, грузов, которые они будут перевозить, и всех косвенных расходов по созданию минимальной инфраструктуры на одной квадратной миле планеты Марс, будет окончательно угроблена поверхность планеты Земля.
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