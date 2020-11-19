Генеральний директор SpaceX впевнений, компанія висадить перших людей на Марс до 2026 року. Якщо точніше, через 4-6 років.
Дивися повний текст Стало відомо, коли Ілон Маск відправить першу людину на Марс.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 08:12
Стало відомо, коли Ілон Маск відправить першу людину на Марс
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли Ілон Маск відправить першу людину на Марс.
Додано: Суб 05 гру, 2020 08:12
В процессе производства тысяч ракет и топлива, грузов, которые они будут перевозить, и всех косвенных расходов по созданию минимальной инфраструктуры на одной квадратной миле планеты Марс, будет окончательно угроблена поверхность планеты Земля.
Додано: Суб 05 гру, 2020 08:36
Re: Стало відомо, коли Ілон Маск відправить першу людину на
пусть сначала дороги там построит
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Суб 05 гру, 2020 08:45
Интересный у нас народ, ездит на авто с вырезанными катализаторами, мусор не сортирует и не перерабатыет, Карпаты все вырезали, Полесье - раскопали к чертям - а виноват Илон Маск
Додано: Суб 05 гру, 2020 16:10
За 7 дней до прилета Space X ,новости в марсианской китайской газете "через неделю к нам, с дружественным визитом прибывает Илон Маск " )
Додано: Суб 05 гру, 2020 20:08
И кому-то очень не нравится, что кто-то посмел назвать его идиотом. В итоге имеем два идиота
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: Суб 05 гру, 2020 20:10
Кто трёт посты о том, что Маск идиот?
Выдержка - обратная сторона стремительности
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