Таку думку висловила глава Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.
Дивися повний текст Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій стабільності - Лагард.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 09:39
Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій стабільності - Лагард.
Додано: Суб 05 гру, 2020 09:39
Если перевести с лагардовского, нам страшно и мы не отвечаем ни за ситуацию.
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