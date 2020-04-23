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Криптоактиви несуть загрозу
світовій фінансовій...

Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 09:39

Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловила глава Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

Дивися повний текст Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій стабільності - Лагард.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 09:39

Если перевести с лагардовского, нам страшно и мы не отвечаем ни за ситуацию.
straponesa
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