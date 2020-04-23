Таку думку висловила глава Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.
Дивися повний текст Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій стабільності - Лагард.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 09:39
Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій стабільності - Лагард.
Додано: Суб 05 гру, 2020 17:18
В криптовалютах человек как раз и чувствует свою финансовую стабильность.
Додано: Суб 05 гру, 2020 17:40
Re: Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій...
Сами же ухандохивают свои финансовые системы своими экспериментами с отрицательными ставками, ку-куями и т.д., оказывается теперь во всем криптоактивы у них виноваты. Клоуны.
Еще пусть скажут что всякие драгметалы, акции цифровых компаний, да и вообще рынок акций, у них тоже виноваты.
Люди спасаются кто как может, частично и за счет криптоактивов - поскольку как раз к вашим центробанкам доверие падает из-за ваших же действий и экспериментов.
Если они имеют низкую ликвидность - то чего она переживает.
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