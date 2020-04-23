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Криптоактиви несуть загрозу
світовій фінансовій...

Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 09:39

Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловила глава Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

Дивися повний текст Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій стабільності - Лагард.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 17:18

В криптовалютах человек как раз и чувствует свою финансовую стабильность. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 17:40

Re: Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій...

Сами же ухандохивают свои финансовые системы своими экспериментами с отрицательными ставками, ку-куями и т.д., оказывается теперь во всем криптоактивы у них виноваты. :lol: Клоуны.
Еще пусть скажут что всякие драгметалы, акции цифровых компаний, да и вообще рынок акций, у них тоже виноваты.
Люди спасаются кто как может, частично и за счет криптоактивов - поскольку как раз к вашим центробанкам доверие падает из-за ваших же действий и экспериментов.

Голова Європейського центробанку вважає, що користувачі не можуть покладатися на такі активи через високу волатильність, низьку ліквідність і спекулятивний характер, що перешкоджає виконанню останніми функції грошей.

Если они имеют низкую ликвидность - то чего она переживает. :D
Alex2007
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