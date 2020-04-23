Таку думку висловила глава Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.
Дивися повний текст Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій стабільності - Лагард.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 09:39
Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій стабільності - Лагард.
Додано: Суб 05 гру, 2020 17:40
Re: Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій...
Сами же ухандохивают свои финансовые системы своими экспериментами с отрицательными ставками, ку-куями и т.д., оказывается теперь во всем криптоактивы у них виноваты. Клоуны.
Еще пусть скажут что всякие драгметалы, акции цифровых компаний, да и вообще рынок акций, у них тоже виноваты.
Люди спасаются кто как может, частично и за счет криптоактивов - поскольку как раз к вашим центробанкам доверие падает из-за ваших же действий и экспериментов.
Если они имеют низкую ликвидность - то чего она переживает.
Додано: Суб 05 гру, 2020 18:21
Мир медленно подбирается к противостоянию систем.
Криптовалюты - это как вариант альтернативы стандартной денежной системе.
Бизнесы начинают переводить расчеты в криптовалюты.
Для стандартной финансовой системы это угроза потери своих функций.
Вот и весь сыр-Бор.
Если бизнесы переведут большую часть транзакций в альтернативные системы, не будет налоговых отчислений, а значит и нечем будет кормить мировую армию дармоедов.
Додано: Суб 05 гру, 2020 19:54
Все правильно сказала, якщо гроші як "грошовий суверенітет" -- це у перекладі на людську мову засіб тиску держави (монетарного), то крипта, як корпоративна валюта, множить його на нуль. Питання Легард: навіщо тоді будуть мери, пери і інші пердуни, які мають необмежені блага за рахунок держави, їм ще чого доброго доведеться працювати на корпорації на старості років.
Додано: Суб 05 гру, 2020 20:20
Ылита просто обложит пересичных "нологами" - земельным, имущественными, торговлю, посылки и переводы, проезд по дорогам-мостам, стоянку, электричество, водичку, стоки, мусор, прочие "загрязнения" и "заботу об экологии" (заботиться об экологии нужно, но под вывеской "экологии" просто вводятся новые оброки) и т.п. - таким образом, чтобы хитрые пересичные не могли их избежать.
Хотят платить "деньгами правительств" - ок
Хотят платить криптой - ок
Опции "не платить" - нет.
Пока ещё можно как-то обходить "оброки", но чем больше людей ими пользуются - тем быстрее их прикроют, т.к. "кормовая база" ылиты сокращается
"мери, пери і інші пердуни, які мають необмежені блага за рахунок держави" - будут и дальше "усложнять" жизнь пересичным, чтобы пересичные не могли без их разрешения и шагу ступить
Пока тренируются на "локдаунах", но есть примеры и полноценных "цифровых концлагерей" с социальными рейтингами, и абсолютной слежкой
Biden's Laptop Matters
Додано: Суб 05 гру, 2020 20:31
@Вкладчик1234
Так повтікають -- не буде кому платити, корпорації пороблять тим, хто розумніший, H1B і заберуть тих кріпаків туди, де не треба платити: в Сингапур, в Емірати, або ж в Африці зроблять вільну зону (недаремно ж туди Гейтс шастає).
Але це в теорії Лагард, а по симуляціях виходить, що Китай буде рулити світом -- найближчих 10 років покажуть.
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