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Криптоактиви несуть загрозу
світовій фінансовій...

Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 09:39

Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловила глава Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

Дивися повний текст Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій стабільності - Лагард.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 17:40

Re: Криптоактиви несуть загрозу світовій фінансовій...

Сами же ухандохивают свои финансовые системы своими экспериментами с отрицательными ставками, ку-куями и т.д., оказывается теперь во всем криптоактивы у них виноваты. :lol: Клоуны.
Еще пусть скажут что всякие драгметалы, акции цифровых компаний, да и вообще рынок акций, у них тоже виноваты.
Люди спасаются кто как может, частично и за счет криптоактивов - поскольку как раз к вашим центробанкам доверие падает из-за ваших же действий и экспериментов.

Голова Європейського центробанку вважає, що користувачі не можуть покладатися на такі активи через високу волатильність, низьку ліквідність і спекулятивний характер, що перешкоджає виконанню останніми функції грошей.

Если они имеют низкую ликвидность - то чего она переживает. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 18:21

Мир медленно подбирается к противостоянию систем.
Криптовалюты - это как вариант альтернативы стандартной денежной системе.
Бизнесы начинают переводить расчеты в криптовалюты.
Для стандартной финансовой системы это угроза потери своих функций.
Вот и весь сыр-Бор.
Если бизнесы переведут большую часть транзакций в альтернативные системы, не будет налоговых отчислений, а значит и нечем будет кормить мировую армию дармоедов.
valk77
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:54

Все правильно сказала, якщо гроші як "грошовий суверенітет" -- це у перекладі на людську мову засіб тиску держави (монетарного), то крипта, як корпоративна валюта, множить його на нуль. Питання Легард: навіщо тоді будуть мери, пери і інші пердуни, які мають необмежені блага за рахунок держави, їм ще чого доброго доведеться працювати на корпорації на старості років.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 20:20

  svyatoslav_hromyak написав:Все правильно сказала, якщо гроші як "грошовий суверенітет" -- це у перекладі на людську мову засіб тиску держави (монетарного), то крипта, як корпоративна валюта, множить його на нуль. Питання Легард: навіщо тоді будуть мери, пери і інші пердуни, які мають необмежені блага за рахунок держави, їм ще чого доброго доведеться працювати на корпорації на старості років.

Ылита просто обложит пересичных "нологами" - земельным, имущественными, торговлю, посылки и переводы, проезд по дорогам-мостам, стоянку, электричество, водичку, стоки, мусор, прочие "загрязнения" и "заботу об экологии" (заботиться об экологии нужно, но под вывеской "экологии" просто вводятся новые оброки) и т.п. - таким образом, чтобы хитрые пересичные не могли их избежать.
Хотят платить "деньгами правительств" - ок
Хотят платить криптой - ок
Опции "не платить" - нет.
Пока ещё можно как-то обходить "оброки", но чем больше людей ими пользуются - тем быстрее их прикроют, т.к. "кормовая база" ылиты сокращается

"мери, пери і інші пердуни, які мають необмежені блага за рахунок держави" - будут и дальше "усложнять" жизнь пересичным, чтобы пересичные не могли без их разрешения и шагу ступить
Пока тренируются на "локдаунах", но есть примеры и полноценных "цифровых концлагерей" с социальными рейтингами, и абсолютной слежкой
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 20:31

@Вкладчик1234
Так повтікають -- не буде кому платити, корпорації пороблять тим, хто розумніший, H1B і заберуть тих кріпаків туди, де не треба платити: в Сингапур, в Емірати, або ж в Африці зроблять вільну зону (недаремно ж туди Гейтс шастає).
Але це в теорії Лагард, а по симуляціях виходить, що Китай буде рулити світом -- найближчих 10 років покажуть.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:46

Посыл такой крипта - лайно, а вот европейская цифровая валюта (CBDC) самое то покупайте ее вместо крипты и будет все ок. Только поезд уже тронулся и она так и говорит, что глобальные компании поддерживают крипту... Неприятность в том что своими куешками они раздувают не только фондовые с товарными рынками как обычно но и криптовый рынок. А когда наступит команда фас чтобы как обычно сделать обвалы на рынках выгоду на криптовалютных рынках поимеют эти глобальные компании но не центробанки.
spread
 
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