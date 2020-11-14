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Які права є у водія при спілкуванні з поліцейським
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 гру, 2020 10:21
Пропонуємо до обговорення:
Вас звинувачують у порушенні ПДР? Ваші права.
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П'ят 13 лис, 2020 17:29
Sam17a