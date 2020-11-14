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Які права є у водія при
спілкуванні з поліцейським

Які права є у водія при спілкуванні з поліцейським
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 10:21

Які права є у водія при спілкуванні з поліцейським

Пропонуємо до обговорення:
Вас звинувачують у порушенні ПДР? Ваші права.

Дивися повний текст Які права є у водія при спілкуванні з поліцейським.
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