Вас звинувачують у порушенні ПДР? Ваші права.
Дивися повний текст Які права є у водія при спілкуванні з поліцейським.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 гру, 2020 10:21
Які права є у водія при спілкуванні з поліцейським
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які права є у водія при спілкуванні з поліцейським.
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:13
Да никаких РЕАЛЬНЫХ прав нет ни у кого. У полицейских особенно - можно послать их, можно просто не платить. Можно подойти творчески - опустить закон при помощи юристов.
Медленно движемся в венесуэлу - тогда все однажды начнут свято соблюдать одни правила - правила местных криминальных банд.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|