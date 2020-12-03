Розроблена Міністерством цифрової трансформації Концепція розвитку штучного інтелекту охоплює 8 різних сфер державної діяльності та індустрій.
Дивися повний текст Штучний інтелект в Україні розвиватимуть у восьми сферах.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 12:40
Штучний інтелект в Україні розвиватимуть у восьми сферах
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Дивися повний текст Штучний інтелект в Україні розвиватимуть у восьми сферах.
Додано: Суб 05 гру, 2020 12:40
2 из них на Новой Почте и ПриватБанке.
2 искусственные дуры раздражающие клиентов.
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