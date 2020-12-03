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Скільки українці готові витратити
на подарунки до Нового...

Скільки українці готові витратити на подарунки до Нового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 13:32

Скільки українці готові витратити на подарунки до Нового...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість громадян України (57%) збираються витратити на подарунки до новорічно-різдвяних свят до 1000 грн.

Дивися повний текст Скільки українці готові витратити на подарунки до Нового року (інфографіка).
R2
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gryaroslavvedmid
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