Пандемія СOVID-19 посилила тенденції, що підтримують регулярну дистанційну роботу і гнучкий графік.
Дивися повний текст Чи буде продуктивним 4-денний робочий тиждень - думка експерта.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 14:27
Чи буде продуктивним 4-денний робочий тиждень - думка...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи буде продуктивним 4-денний робочий тиждень - думка експерта.
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:28
из статьи не ясно ровным счетом ничего . о чем писал - похоже и самому невдомек .
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