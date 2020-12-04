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Чи буде продуктивним 4-денний
робочий тиждень - думка...

Чи буде продуктивним 4-денний робочий тиждень - думка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:27

Чи буде продуктивним 4-денний робочий тиждень - думка...

Пропонуємо до обговорення:
Пандемія СOVID-19 посилила тенденції, що підтримують регулярну дистанційну роботу і гнучкий графік.

Дивися повний текст Чи буде продуктивним 4-денний робочий тиждень - думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:28

из статьи не ясно ровным счетом ничего . о чем писал - похоже и самому невдомек .
kogut4433
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