Пандемія СOVID-19 посилила тенденції, що підтримують регулярну дистанційну роботу і гнучкий графік.
Дивися повний текст Чи буде продуктивним 4-денний робочий тиждень - думка експерта.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 14:27
Чи буде продуктивним 4-денний робочий тиждень - думка...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи буде продуктивним 4-денний робочий тиждень - думка експерта.
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:28
из статьи не ясно ровным счетом ничего . о чем писал - похоже и самому невдомек .
Додано: Суб 05 гру, 2020 20:29
Гораздо эффективнее 5-6-часовой день, чем 4-дневная неделя при 8-часовом дне.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Нед 06 гру, 2020 01:59
Re: Чи буде продуктивним 4-денний робочий тиждень - думка...
в продажах ,в сфере где я работаю, работа есть практически все время, почти все дни в году ну кроме рождества пасхи и 1 января и может еще пару праздников забыл, в остальные дни каждый менеджер обрабатывает заказов столько сколько физически может и заказы\запросы будут с 8:30 и до упора, за рабочий день можно их не успеть все обработать . То что человек так много работать одинаково продуктивно не может , это факт , но при грамотной организации бизнеса простоев не бывает никогда возьмите к примеру розетку
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Нед 06 гру, 2020 02:47
Если контора не успевает обрабатывать заказы, это говорит лишь об ошибках в организации бизнеса, т.е. плохо отлажены и автоматизированы процессы. Многие сервисы пытаются свести участие персонала в процессах к минимуму, и розетка - не исключение.
А, чтоб заказы поступали 24/7/365, "за рабочий день можно их не успеть все обработать" нужно вообще исключить. Клиент должен, максимум в течении 5 минут с момента заказа, узнать, что его заказ уже в работе, иначе заказ может быть потерян навсегда. Не можете этого обеспечить, конкуренты вас растопчут, это лишь вопрос времени.
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