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Чи буде продуктивним 4-денний
робочий тиждень - думка...

Чи буде продуктивним 4-денний робочий тиждень - думка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:27

Чи буде продуктивним 4-денний робочий тиждень - думка...

Пропонуємо до обговорення:
Пандемія СOVID-19 посилила тенденції, що підтримують регулярну дистанційну роботу і гнучкий графік.

Дивися повний текст Чи буде продуктивним 4-денний робочий тиждень - думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:28

из статьи не ясно ровным счетом ничего . о чем писал - похоже и самому невдомек .
kogut4433
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 20:29

Гораздо эффективнее 5-6-часовой день, чем 4-дневная неделя при 8-часовом дне.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 01:59

Re: Чи буде продуктивним 4-денний робочий тиждень - думка...

в продажах ,в сфере где я работаю, работа есть практически все время, почти все дни в году ну кроме рождества пасхи и 1 января и может еще пару праздников забыл, в остальные дни каждый менеджер обрабатывает заказов столько сколько физически может и заказы\запросы будут с 8:30 и до упора, за рабочий день можно их не успеть все обработать . То что человек так много работать одинаково продуктивно не может , это факт , но при грамотной организации бизнеса простоев не бывает никогда возьмите к примеру розетку https://rozetka.com.ua/ я думаю там работы хватит на круглосуточно 365 дней в году. Так что все зависит только от того насколько будут жалеть рабов ... если рабов не беречь то можно заставить работать и по 12 часов \365 дней в году работа будет . Вопрос в том готовы ли беречь рабов ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 02:47

  yama написав:в продажах ,в сфере где я работаю, работа есть практически все время, почти все дни в году ну кроме рождества пасхи и 1 января и может еще пару праздников забыл, в остальные дни каждый менеджер обрабатывает заказов столько сколько физически может и заказы\запросы будут с 8:30 и до упора, за рабочий день можно их не успеть все обработать . То что человек так много работать одинаково продуктивно не может , это факт , но при грамотной организации бизнеса простоев не бывает никогда возьмите к примеру розетку https://rozetka.com.ua/ я думаю там работы хватит на круглосуточно 365 дней в году. Так что все зависит только от того насколько будут жалеть рабов ... если рабов не беречь то можно заставить работать и по 12 часов \365 дней в году работа будет . Вопрос в том готовы ли беречь рабов ?

Если контора не успевает обрабатывать заказы, это говорит лишь об ошибках в организации бизнеса, т.е. плохо отлажены и автоматизированы процессы. Многие сервисы пытаются свести участие персонала в процессах к минимуму, и розетка - не исключение.
А, чтоб заказы поступали 24/7/365, "за рабочий день можно их не успеть все обработать" нужно вообще исключить. Клиент должен, максимум в течении 5 минут с момента заказа, узнать, что его заказ уже в работе, иначе заказ может быть потерян навсегда. Не можете этого обеспечить, конкуренты вас растопчут, это лишь вопрос времени.
safonovstanislav
 
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