Про це пише "Пенсійний кур'єр".
Дивися повний текст Призначення пенсії особам з інвалідністю (стаж, вік).
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Додано: Суб 05 гру, 2020 19:12
Призначення пенсії особам з інвалідністю (стаж, вік)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Призначення пенсії особам з інвалідністю (стаж, вік).
Додано: Суб 05 гру, 2020 19:16
Re: Призначення пенсії особам з інвалідністю (стаж, вік)
Какие документы надо представить доя получения пенсии по инвалидности?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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